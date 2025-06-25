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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'nda Hande Baladın sakatlandı! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları'nda Hande Baladın sakatlandı!

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Brezilya maçında sakatlanan milli voleybolcu Hande Baladın'ın sol uyluk quadriceps kasında zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 13:23 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:23
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        Sultanlar'da Hande Baladın şoku!
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        Türkiye Voleybol Federasyonu sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında Brezilya ile oynadığımız karşılaşma sırasında yaşanan bir pozisyonun ardından sporcumuz Hande Baladın, sol uyluk bölgesinde ağrı hissetmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sporcumuzun sol uyluk quadriceps kasında zorlanma (strain) tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine hemen başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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