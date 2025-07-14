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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile eşleşti - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile eşleşti

        2025 FIVB Milletler Ligi'nde lig etabını 6. sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Türk antrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile eşleşti. Japonya-Türkiye maçı 24 Temmuz'da Polonya'nın Lodz kentinde oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 10:04 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:04
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile eşleşti.

        Ligde normal sezonu 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle tamamlayan milli takım, 6. sırada yer aldı.

        Polonya'nın Lodz kentinde 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanan ay-yıldızlılar, çeyrek finalde normal sezonu 3. bitiren Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile eşleşti.

        KRİTİK MAÇ 24 TEMMUZ'DA

        Türkiye-Japonya müsabakası, 24 Temmuz Perşembe günü Atlas Arena'da oynanacak.

        Diğer çeyrek final eşleşmeleri ise İtalya (1)-ABD (8), Brezilya (2)-Almanya (7) ve Polonya (4)-Çin (5) şeklinde gerçekleşti.

        Türkiye, Japonya'yı elemesi durumunda ise yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

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