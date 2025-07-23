Filenin Sultanları Japonya ile çeyrek final maçına çıkıyor!

Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17.30'da başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 6. sırada tamamlayan ay-yıldızlı takım, final etabında yer almaya hak kazandı.

Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ise geride kalan 3 haftayı 9 galibiyet, 3 mağlubiyet ile 3. sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Milliler, tur atlaması halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

TÜRKİYE 2023 YILINDA TARİHİNDE İLK KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlılar, VNL'de 2023 senesinin final müsabakasında karşılaştığı Çin'i 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

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Milliler, organizasyonu 2018'de ikinci, 2019'da dördüncü, 2021'de üçüncü, 2022'de dördüncü, 2024'te ise altıncılıkla tamamladı.

Türkiye, bu yıl organizasyonun Pekin'de düzenlenen birinci ayağında Fransa, Tayland, Polonya ve Çin'i, İstanbul'da gerçekleştirilen ikinci haftasında ise Dominik Cumhuriyeti, Kanada ve Güney Kore'yi mağlup ederek 7'de 7 yaptı.

Ardından Brezilya'ya yenilen ve turnuvanın Hollanda'da da düzenlenen üçüncü ayağındaki ilk maçında ev sahibi ülkeyi 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı takım, finallerde yer almayı garantiledi.

Kalan 3 müsabakada ise Çekya, İtalya ve Sırbistan'a mağlup olan milliler, Japonya'yı eleyip yarı finale çıkarak hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Ay-yıldızlılar, geçen sene çeyrek finalde Polonya'ya 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.