Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı!

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Kadınlar VNL 2. etap 4. maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu ve sezondaki ilk yenilgisini adlı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 21:44 Güncelleme: 22.06.2025 - 21:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filenin Sultanları ilk kez mağlup!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasındaki son maçında Türkiye, Brezilya'ya 3-1 yenildi.

        Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı organizasyonda ilk kez mağlup olurken, Brezilya ise 7. galibiyetini elde etti.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mücadeleyi salonda takip etti.

        Hücumda ve savunmada etkili olan Brezilya, mücadeleye iyi başlayan taraf oldu. Türkiye, Ebrar Karakurt'un sayılarıyla etkili olmaya çalışsa da Brezilya, Ana Cristina ile setin tamamında baskın oyununu sürdürdü ve ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti.

        REKLAM

        Müsabakanın ikinci bölümü karşılıklı alınan sayılarla başladı. Brezilya, setin ortalarında farkı açınca ay-yıldızlı takım mola aldı: 11-14. Zehra Güneş'in oyuna dahil olmasının ardından Türkiye, aradaki farkı kapatarak skoru eşitledi ve Brezilya molaya gitti: 23-23. Çekişmeli geçen sette galip gelen taraf 25-23'lük skorla Türkiye oldu ve durumu 1-1'e getirdi.

        Başa baş bir oyuna sahne olan üçüncü setin farklı bölümlerinde üstünlük el değiştirdi. Brezilya, Ana Cristina'nın ön plana çıktığı seti 25-23 kazanarak skoru 2-1 yaptı.

        Karşılaşmanın dördüncü bölümüne Brezilya'nın 3-0'lık seriyle başlamasıyla Türkiye mola aldı. Savunmada etkili olan Brezilya, setin tamamında etkili olmayı sürdürdü ve 25-15'lik skorla galip gelerek maçı 3-1 kazandı.

        Mücadelenin en skorer oyuncusu 26 sayıyla Ana Cristina olurken, ay-yıldızlı takımda ise Ebrar Karakurt 17 sayı kaydetti.

        Milliler, organizasyonun 3. ayağı olan Hollanda etabının ilk maçında 9 Temmuz Çarşamba günü ev sahibi takım ile karşı karşıya gelecek.

        SEYİRCİ REKORU KIRILDI

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya ile oynadığı maçta FIVB Milletler Ligi rekoru kırıldı.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 17.034 seyircinin takip ettiği açıklandı.

        REKLAM

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Sonja Simonovska (Karadağ)

        Türkiye: Cansu Özbay, Deniz Uyanık, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Meliha Diken, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Berka Buse Özden)

        Brezilya: Ana Cristina, Tainara, Diana, Julia, Macris, Bergmann (Lais, Lorena, Gabi, Helena, Roberta)

        Setler: 18-25, 25-23, 23-25, 15-25

        Süre: 118 dakika

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan misilleme kararı
        İran'dan misilleme kararı
        Şam'da kilisede patlama meydana geldi
        Şam'da kilisede patlama meydana geldi
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        Al-Nassr'da Okan Buruk sesleri: Listenin başında!
        Al-Nassr'da Okan Buruk sesleri: Listenin başında!
        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir?
        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir?
        Flaş iddia: Galatasaray'ın yeni kalecisi Ada'dan!
        Flaş iddia: Galatasaray'ın yeni kalecisi Ada'dan!
        "Fordo tamamen imha edilemedi"
        "Fordo tamamen imha edilemedi"
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        Kasımpaşa'da ayrılık: Burak Yılmaz
        Kasımpaşa'da ayrılık: Burak Yılmaz
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        Habertürk Anasayfa