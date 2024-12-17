2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Organizasyon, Ağustos-Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geri sayım sürerken A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Filenin Sultanları’nın E Grubu'nda mücadele edeceği takımlar ile ilgili bilgi almak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki, 2025 Dünya Şampiyonası Türkiye’nin rakipleri kim oldu, maçlar ne zaman oynanacak? İşte, Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası rakipleri ve maç tarihleri…