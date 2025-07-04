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        Haberler Bilgi Gündem Filenin Sultanları 3. hafta maç takvimi: Türkiye voleybol maçları ne zaman, hangi gün oynanacak?

        Filenin Sultanları 3. hafta maç takvimi: Türkiye voleybol maçları ne zaman?

        Türk voleybolunun zirvedeki temsilcisi A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yeni bir haftaya daha hazır. 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü etabı için Hollanda'ya giden Filenin Sultanları, 9-13 Temmuz tarihleri arasında Apeldoorn kentinde zorlu rakiplerle karşı karşıya gelecek. İlk iki haftada sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken ay-yıldızlı ekip, üçüncü haftada sırasıyla Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan'a karşı parkede galibiyet arayacak. Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 23:06 Güncelleme: 04.07.2025 - 23:06
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        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde üçüncü hafta karşılaşmalarını Hollanda’da oynayacak. Turnuvada bugüne kadar çıktığı sekiz karşılaşmanın yedisinden galibiyetle ayrılan milliler, yalnızca Brezilya’ya karşı mağlubiyet yaşadı. 9-13 Temmuz tarihleri arasında Apeldoorn şehrinde düzenlenecek olan mücadelelerde Türkiye; ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak. Grup aşamasının son düzlüğüne girilirken Filenin Sultanları, final yolunda kritik maçlara çıkacak. İşte merak edilenler...

        • 2

          FİLENİN SULTANLARI VNL 2025 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 VNL’nin üçüncü haftasında Hollanda’nın Apeldoorn kentinde sahaya çıkacak. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve FIVB’nin resmi açıklamalarına göre, Filenin Sultanları’nın 3. hafta maç programı şu şekilde:

        • 3

          9 Temmuz 2025 Çarşamba, TSİ 21:30: Hollanda - Türkiye

          11 Temmuz 2025 Cuma, TSİ 21:30: Çekya - Türkiye

          12 Temmuz 2025 Cumartesi, TSİ 20:00: Türkiye - İtalya

          13 Temmuz 2025 Pazar, TSİ 21:00: Sırbistan – Türkiye

        • 4

          2025 FIVB MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU VE TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI

          1- İtalya 22

          2- Polonya 21

          3- Brezilya 20

          4- Türkiye 19

        • 5

          5- Japonya 18

          6- Çin 15

          7- Almanya 14

          8- ABD 11

          9- Çek Cumhuriyeti 10

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