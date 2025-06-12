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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri'nin rakibi Hollanda - Voleybol Haberleri

        Filenin Efeleri'nin rakibi Hollanda

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ikinci maçında yarın Hollanda'yla karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 09:45 Güncelleme: 12.06.2025 - 09:45
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        Filenin Efeleri'nin rakibi Hollanda!
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        2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ikinci maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın Hollanda'yla karşılaşacak.

        Millilerin Çin'in Şian kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ilk ayağı kapsamında Hollanda ile yapacağı karşılaşma, Qujiang Spor Kompleksi'nde TSİ 15.30'da başlayacak.

        A Milli Takım, organizasyonun ilk karşılaşmasında Sırbistan'a 12-25, 25-22, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenildi.

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