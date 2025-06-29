Filenin Efeleri, Fransa'ya mağlup!
2025 FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki dördüncü ve son maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Fransa'ya 3-0 mağlup oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki dördüncü ve son maçında Fransa'ya 3-0 yenildi.
Milliler, Bulgaristan'da oynanan VNL'in ikinci haftasında 4 maçta 1 galibiyet elde edebildi.
Organizasyonda toplam 8 maça çıkan milli takım, 2 galibiyetle ilk iki haftayı tamamladı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Japonya etabında 16-20 Temmuz tarihlerinde ABD, Almanya, Brezilya ve Arjantin ile mücadele edecek.
Salon: Arena Burgaz
Hakemler: Nicolas Casado (Arjantin), David Fernandez Fuentes (İspanya)
Türkiye: Mirza Lagumdzjia, Yiğit Gülmezoğlu, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic (Berkay Bayraktar, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Hilmi Şahin, Cafer Kirkit, Can Koç)
Fransa: Magnin, Faure, Clevenot, Huetz, Brizard, Pothron (Ramon, Louati, Gueye, Chinenyeze, Rossi)
Setler: 20-25, 18-25, 19-25
Süre: 70 dakika
Üçüncü haftanın maç programı şu şekilde:
16 Temmuz:
09.30 Türkiye-ABD
17 Temmuz:
09.30 Türkiye-Almanya
19 Temmuz:
09.30 Türkiye-Brezilya
20 Temmuz:
05.00 Türkiye-Arjantin