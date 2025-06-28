Filenin Efeleri, Bulgaristan'a set vermedi!

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının üçüncü maçında ev sahibi Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Bulgaristan'ın Burgaz kentinde oynanan mücadelenin ilk seti 25-20 ile ay-yıldızlıların üstünlüğüyle tamamlandı.

Güçlü performansını devam ettiren Milli Takım ikinci sette de 25-20 ile galip gelmeyi bildi.

Etkili oyunuyla üçüncü seti ise 25-21 önde tamamlayan Filenin Efeleri, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Çin'in Şian kentinin ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin ilk haftasında Sırbistan ve Hollanda'ya 3-1, Polonya'ya ise 3-0 yenilen Milli Takım, ev sahibi Çin'i ise 3-0 yenmeyi başarmıştı. Milliler 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ilk haftayı 3 puanla 16. sırada tamamlamıştı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, ikinci haftadaki ilk iki maçında ise Slovenya ve Ukrayna'ya 3-0'lık skorlarla mağlup olmuştu.

Milliler, ikinci haftadaki dördüncü ve son maçını ise 29 Haziran Pazar günü saat 15.00'te Fransa ile oynayacak.