Filenin Efeleri Brezilya karşısında!
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. ve son haftasındaki üçüncü maçını, yarın Brezilya ile yapacak.
Giriş: 18.07.2025 - 10:03 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:03
Ligin 3. haftasında maçlarını Japonya'nın Chiba şehrinde oynayan milli takım, lider Brezilya ile TSİ 09.30'da karşılaşacak.
Ay-yıldızlılar, Chiba etabında ABD'ye 3-0 yenilirken, Almanya'yı 3-1 mağlup etti.
FIVB Milletler Ligi'nde bu sezon şu ana kadar 10 maça çıkan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 3 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunuyor.
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