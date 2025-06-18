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        Haberler Bilgi Spor FİFA Kulüpler Dünya Kupası: Real Madrid- Al Hilal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid muhtemel 11- Futbol Haberleri

        Real Madrid- Al Hilal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Real Madrid, Al Hilal ile kozlarını paylaşacak. Yeni hocası Xabi Alonso ile ilk maçına çıkacak olan eflatun beyazlılar, rakibini saf dışı bırakarak grup aşamasına galibiyetle başlamak istiyor. Öte yandan milli yıldızımız Arda Güler'in karşılaşmada oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Peki, Real Madrid- Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 12:27 Güncelleme: 18.06.2025 - 12:27
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        • 1

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nde sahne alıyor. Turnuvanın en çok beklenen karşılaşmalarından biride Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid mücadelesi. Real Madrid bu akşam Al Hilal ile karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda futbolseverler mücadelenin yayıncı kuruluşunu merak ediyor. İşte detaylar...

        • 2

          REAL MADRİD- AL HİLAL MAÇI NE ZAMAN?

          Real Madrid- Al Hilal maçı 18 Haziran Çarşamba (bu akşam) 22.00'de oynanacak.

        • 3

          REAL MADRİD- AL HİLAL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

          Geçtiğimiz sezon La Liga'da oynanan son maçlarda ilk 11'de forma şansı bulan Arda Güler, büyülü performansıyla göz kamaştırmıştı.

          Xabi Alonso'nun teknik direktörlüğe gelmesi ve genç oyunculara şans vermesi sebebiyle Arda Güler'in Al Hilal karşısında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

        • 5

          REAL MADRİD MUHTEMEL 11

          Lunin, Arnold, Asencio, Huijsen, Garcia, Valverde, Modric, Bellingham, Arda, Vinicius, Mbappe

        • 6

          YENİ TRANSFER ARNOLD İLK MAÇINA ÇIKIYOR!

          İngiliz devi Liverpool ile yolları ayrılan sağ bek oyuncusu Trent Alexander Arnold'ın yeni durağı Real Madrid oldu.

          27 yaşındaki İngiliz sağ bek, eflatun-beyazlı takımda 12 numaralı formayı terletecek.

        • 7
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