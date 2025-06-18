FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nde sahne alıyor. Turnuvanın en çok beklenen karşılaşmalarından biride Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid mücadelesi. Real Madrid bu akşam Al Hilal ile karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda futbolseverler mücadelenin yayıncı kuruluşunu merak ediyor. İşte detaylar...