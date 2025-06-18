FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda statlardaki boşluklar gündem oldu!

ABD'deki 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şimdiye kadar 1,5 milyon bilet satılırken ilk 8 maçı 340 binden fazla taraftar tribünden izledi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'deki 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şimdiye kadar 1,5 milyon bilet satıldı.

Organizasyondaki ilk 8 maçı 340 binden fazla taraftar tribünden izlerken maç başına ise yaklaşık 42 bin taraftar stadyumdaki yerini aldı.

Organizasyondaki maçlara düşük katılımın ardındaki faktörler arasında ABD'de futbola ilginin düşük olması, yüksek bilet fiyatları, ev sahibi ülkenin turnuvaya katılan birçok takıma uzak bir lokasyonda olması ve maç saatleri gösteriliyor.

Geçen cumartesi günü 60 bin 927 taraftar, ev sahibi ABD'nin kulüplerinden Inter Miami ile Mısır temsilcisi Al Ahly arasındaki turnuva açılış maçında Miami'nin Hard Rock Stadı'nı doldurdu.

Bir sonraki gün ise 80 bin 619 taraftar, Avrupa devleri Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İspanyol kulübü Atletico Madrid maçını izlemek için Los Angeles'taki Rose Bowl Stadı'nda yer aldı.

Organizasyon kapsamında şimdiye kadar yüksek katılımın sağlandığı bu 2 maç dışındaki karşılaşmalarda tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan D Grubu ilk maçında İngiliz temsilcisi Chelsea, ABD ekibi Los Angeles'i 2-0 mağlup etti.

Maç ile ilgili en çok konuşulan konu ise 71 bin kişilik statta sadece 22 bin taraftarın karşılaşmayı izlemesi oldu.

F Grubu'nda Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns ise Güney Kore temsilcisi Ulsan'ı 1-0 mağlup ederken karşılaşmayı yaklaşık 3 bin taraftar izledi.

Bu arada ABD ve İngiliz basını da paylaştığı fotoğraflarla maçlar sırasında tribünlerdeki boşluklara dikkati çekti.