Dünya Kulüpler Kupası heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda çeyrek finalde PSG ile Bayern Münih kozlarını paylaşıyor. Dev karşılaşma öncesinde iki takımda yarı finali hedefliyor. Futbolseverler ise mücadelenin tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Peki, PSG- Bayern Münih maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...