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        Haberler Spor Futbol FIFA Futbol Yönetim Zirvesi 2025, ABD’de gerçekleştirildi! - Futbol Haberleri

        FIFA Futbol Yönetim Zirvesi 2025, ABD’de gerçekleştirildi!

        FIFA Futbol Yönetim Zirvesi 2025, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz'ın katılımıyla ABD'de gerçekleştirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 21:40 Güncelleme: 16.06.2025 - 21:40
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        FIFA Futbol Yönetim Zirvesi 2025, ABD'de gerçekleştirildi!
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        Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından düzenlenen FIFA Futbol Yönetim Zirvesi 2025, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz’ın katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) düzenlendi.

        Miami'deki Grand Beach Hotel Surfside'da FIFA Başkanı Gianni Infantino ve FIFA'nın üst düzey yöneticilerinin yanı sıra üye ülke federasyon delegelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsilen TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları yer aldı.

        Açılış konuşmalarını FIFA Başkanı Gianni Infantino ve FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström'ün yaptığı kongrede, her bir üye federasyon ile altı konfederasyonun ihtiyaçları doğrultusunda küresel futbolun gelişimine bugüne kadarki en kapsamlı finansman ve destek imkanlarını sunan FIFA Forward programı değerlendirilirken; FIFA tarafından 2028 yılında toplam 19 kulübün katılımıyla düzenlenmesi planlanan Kadınlar Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra alt yaş turnuvaları ve diğer organizasyonlar üzerinde de duruldu.

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