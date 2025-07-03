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        Haberler Bilgi Spor FIFA Dünya Kulüpler Kupası çeyrek final: Palmerias- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Futbol Haberleri

        Palmerias- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Palmerias ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Grup aşamasını lider tamamlayan Palmerias son 16 turunda Botafogo'yu 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Öte yandan grubu Flamengo'nun ardından 2. sırada bitiren Chelsea, son 16'da Benfica'yı 4-1 mağlüp etti ve Palmerias ile eşleşti. Peki, Palmerias- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 17:22 Güncelleme: 03.07.2025 - 17:22
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        • 1

          Dünya Kulüpler Kupası heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda çeyrek finalde Palmerias ile Chelsea kozlarını paylaşıyor. Dev karşılaşma öncesinde iki takımda yarı finali hedefliyor. Futbolseverler ise mücadelenin tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Peki, Palmerias- Chelsea maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...

        • 2

          PALMERİAS- CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

          Palmerias- Chelsea maçı 4 Temmuz'u 5 Temmuz'a bağlayan gece TSİ 04.00'te oynanacak.

        • 3

          PALMERİAS- CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Lincoln Financia Field'da oynanacak kritik mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        • 4

          PALMERİAS MUHTEMEL 11

          Wewerton, Giay, Micael, Fuchs, Vanderlan, Rios, Martinez, Allan, Mauricio, Estevao, Vitor Roque

        • 5

          CHELSEA MUHTEMEL 11

          Sanchez, Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella, James, Lavia, Fernandez, Neto, Delap, Palmer

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