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FIFA'dan abartı gol sevinçleri için önlem!

FIFA, futbolda yaşanan zaman kaybının önlenmesi için yeni bir öneri sunarak gol sevinçleri sırasında yaşanan süre kaybının uzatma dakikalarına eklenmesi talebini gündeme getirdi

Giriş: 01.03.2023 - 19:35 | Güncelleme: ABONE OL
FIFA'dan abartı gol sevinçleri için önlem!
HABERTURK.COM

FIFA, futbolda yaşanan zaman kaybının önlenmesi için harekete geçti.

İspanyol basınında yer alan habere göre, futbolda zaman kaybının önlenmesi için gol sevinçlerinde geçen sürenin uzatma dakikalarına eklenmesi kararı alınabilir.

FIFA Başkanı Infantino'nun sunduğu bu önerge, IFAB'ın önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda görüşülecek.

Olumlu kararın çıkması halinde 30 Haziran'dan itibaren gol sevinçlerinde 1.5 dakikayı aşan kutlamalar artık uzatma dakikalarına yansıtılacak.

Penaltılar için de yeni bir kural gelecek. Buna göre, kaleciler artık penaltı kullanacak olan kişinin dikkatini dağıtacak bir harekette bulunamayacak.

Hakemler, kalecilerin penaltı kullanımını geciktirme girişimlerine izin vermeyecek. File bekçilerinin, direklere veya kale ağına dokunması da yasaklanacak.

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