Fettah Can ve Cansu Kurtçu çocuklarıyla tatilde

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Fettah Can ve Cansu Kurtçu çifti, ikiz çocukları Vera ve Oğul ile tatil yapmak için Bodrum'a gitti.

REKLAM advertisement1

Ortakent'teki bir plajda çocuklarıyla birlikte görüntülenen ünlü çift, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Keyifli halleriyle dikkat çeken Fettah Can ve Cansu Kurtçu, çocuklarıyla birlikte denizde oyun oynadı.

Fettah Can ve Cansu Kurtçu'nun ikiz çocuklarıyla olan neşeli anları objektiflere böyle yansıdı.