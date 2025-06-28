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        Haberler Gündem Güvenlik FETÖ OPERASYON! FETÖ soruşturmasında 65 tutuklama | SON DAKİKA HABERİ

        FETÖ soruşturmasında 65 tutuklama!

        FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 95 şüpheliden 65'i tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 12:38 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:37
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        FETÖ soruşturmasında 65 tutuklama!
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör/büfe telefonlarından iletişime geçildiği tespit edildi.

        108 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

        İHA'daki habere göre farklı kuvvet komutanlıklarında muvazzaf olarak görev yapan 10 albay, 15 yarbay, 43 binbaşı, 27 yüzbaşı, 5 teğmen rütbelerinde olmak üzere 100 şüpheli ile farklı sebeplerle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ilişiği kesilen 8 kişi olmak üzere toplamda 108 kişi belirlendi.

        95 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Tespit edilen şüpheliler için İstanbul merkezli 33 ilde 24 Haziran günü saat 06.00’da operasyon düzenlendi. Operasyonda, 95 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 13 zanlının ise yurt dışında olduğu belirlendi.

        65 KİŞİ TUTUKLANDI

        Yakalanan şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 28 zanlı adli kontrol hükümleri ile 2 kişi ev hapsi adli kontrol hükümleri ile serbest bırakılırken, 65 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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