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        Haberler Gündem FETÖ'nün "İstanbul Bölge İmamı" yakalandı

        FETÖ'nün "İstanbul Bölge İmamı" yakalandı

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında İstanbul Bölge İmamı olarak faaliyette bulunan (M.G) adlı şahıs Ataşehir ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 21:32
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        FETÖ'nün "İstanbul Bölge İmamı" yakalandı
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        FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında "İstanbul Bölge İmamı" olarak faaliyette bulunan M.G. yakalandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı açıklamada bulundu.

        İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlü ekiplerimizce gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde:

        FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında İstanbul Bölge İmamı olarak faaliyette bulunan (M.G) adlı şahıs Ataşehir ilçemizdeki adresine düzenlenen operasyonla yakalanmıştır.

        Şahsın; 6 yıldır firari durumda olduğu, yakalanmamak için farklı şahıslar adına kayıtlı ikametlerde saklandığı, hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2018/492 sayılı kararına istinaden SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan YAKALAMA kararı bulunduğu ve örgüt içerisinde Orhan (K) ismini kullandığı tespit edilmiştir.

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        FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne müzahir Bank Asya’da hesap hareketlerinin bulunduğu belirlenen (M.G) isimli şahsın, KHK ile kapatılan FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne müzahir eğitim kurumlarında çalıştığı,

        2010 yılında ülkemiz genelinde yapılan KPSS sorularının çalınması ve yaşanan usulsüzlükler ile ilgili yürütülen soruşturmaların şüphelileri arasında olduğu,

        FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün sözde Hava Kuvvetleri İmamı Kemal Batmaz ve firari sözde Türk Silahlı Kuvvetleri İmamı Namık (K) Adil Öksüz ile örgüt içi gizli haberleşme yöntemi olan operasyonel hat kullanmak suretiyle 7 farklı hat üzerinden çok sayıda irtibatının bulunduğu belirlenmiştir.

        Adli işlemleri tamamlanan (M.G) sevk edildiği adli makamlarca TUTUKLANMIŞTIR." ifadesini kullandı.

        #HABER
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