İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu!
İstanbul merkezli 5 ilde, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
İTİRAFÇI ÖRGÜT ÜYELERİNİ TESPİT ETTİ
AA'da yer alan habere göre ekipler, örgüt içerisinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, birbirleriyle ankesörlü telefonla irtibat kuran ve haklarında itirafçı beyanı bulunan örgüt üyesi zanlıları tespit etti.
5 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ
İstanbul, Sivas, Zonguldak, Kocaeli ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 19 şüpheliyi yakaladı.
ZANLILAR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.