Fethiye'de TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Muğla Fethiye'de elektrikli motosiklet, TIR ile çarpıştı. Motosikletin sürücüsü, kaza yerinde yaşamını yitirdi
Fethiye'de Şengül Yücel'in (45) kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklet, Esenköy Mahallesi kavşağında sürücüsü öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
AA'nın haberine göre; sağlık görevlileri motosikletin sürücüsü Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yücel'in cesedi Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.