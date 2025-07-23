Fethiye'de denize giren kişi boğuldu
Tatil için geldiği Fethiye'de gece saatlerinde denize giren kişi boğuldu
Muğla'nın Fethiye ilçesine arkadaşlarıyla tatile gelen Rıza Biçer, Foça Mahallesi Çalış Plajı'nda gece saatlerinde denize girdi. Biçer'in gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sahil güvenlik dalış timince sudan çıkarılan Biçer, bota alınarak kıyıda bekleyen sağlık ekibine ulaştırıldı. AA'nın haberine göre; Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Biçer, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.