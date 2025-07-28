Ferzan Özpetek, yakın arkadaşı Sezen Aksu ile bir araya geldi. Özpetek, Aksu'yu Kanlıca'daki evinde ziyaret etti.

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Ferzan Özpetek, Sezen Aksu ile keyifli anlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Özpetek, Aksu ile olan fotoğraflarına "Sezen'im... Kalbimin yarısı" ifadelerini not düştü.