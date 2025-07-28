Ferzan Özpetek'ten Sezen Aksu'ya ziyaret
Yönetmen Ferzan Özpetek, Sezen Aksu'yu Kanlıca'daki evinde ziyaret etti; "Sezen'im... Kalbimin yarısı"
Giriş: 28.07.2025 - 15:01 Güncelleme: 28.07.2025 - 15:01
Ferzan Özpetek, yakın arkadaşı Sezen Aksu ile bir araya geldi. Özpetek, Aksu'yu Kanlıca'daki evinde ziyaret etti.
Ferzan Özpetek, Sezen Aksu ile keyifli anlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Özpetek, Aksu ile olan fotoğraflarına "Sezen'im... Kalbimin yarısı" ifadelerini not düştü.
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