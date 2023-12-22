Ferruh İsminin Anlamı Nedir? Ferruh İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ferruh İsminin Anlamı Nedir? Ferruh İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

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İsimler, taşıdıkları anlamlarla bireylerin kişiliklerine ve kimliklerine ışık tutar. Ferruh ismi de bu anlamda zengin bir içeriğe sahiptir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Ferruh isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

FERRUH ADININ ANLAMI NEDİR?

Ferruh ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ferruh ismi de bu geniş anlam yelpazesine sahiptir. Ferruh adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir.

FERRUH İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Ferruh ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

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Aydınlık yüzlü.

Kutlu, uğurlu.

Gökyüzü, uzay.

FERRUH ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ferruh ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ferruh adını koymak caizdir.

FERRUH İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ferruh ismini kullanan 3.011 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ferruh ismini kullanan 528 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ferruh ismini kullanan 209 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ferruh ismini kullanan 252 kişi bulunmaktadır.

FERRUH İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Ferruh ismindeki kişilerin içleri dışları birdir. Hoşlanmadıkları insanlara bile açıkça her şeyi dile getirirler, arkadaşlarına da çok değer verirler. Çok sabırlıdırlar. Ancak fazla taviz verici bir tutumda olmaları onların sık sık hayal kırıklığına uğratır. İlk bakışta biraz kuşkucudur ancak daha sonraları hayatı boyunca o kişi için samimi ve sıcak tavırlar sergiler. Aşk hayatında partnerine karşı oldukça sadakatlidir. Duygularını belli etmekten çekinmez.

Olumlu yönleri

Hırslı, korkularıyla yüzleşen, çekici, dikkatli, sadakatli, sahiplenen, paylaşımcı, sabırlı, derin, dayanıklı, kararlı, sezgisel, araştırmacı, tutkulu, karizmatik, sözünden dönmeyen, gizemli, hassas, çekingen, konsantre, detayları seven.

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Olumsuz yönleri

Rahatına düşkün, hiçbir şeyden vazgeçemeyen, tartışmaktan hoşlanmayan, zevklere fazla düşkünlük, sürekli erteleyen, her şeye katlanan, tereddütlü, kararsız.

FERRUH İSMİNİN HARF ANALİZİ

Kişiye Ferruh ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

F : Uysal, güvenilir anlamı uyandırır, bu harf isminizde olabilir.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır, soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

U : Bereketi ve bolluğu çağrıştırır, bir taneden fazla olmaması kaydıyla olur.

H : Sakin ve durağan anlamı uyandırılır, olmazsa da olur.

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FERRUH İSMİNE BENZER İSİMLER

Ferruh isminde bulunan harf sayısı altı, hece sayısı ikidir.

İçinde Ferruh geçen isimler

Ferruhi

İlk dört harfi ses uyumu olan isimler

Ferran

İlk üç harfi ses uyumu olan isimler

Ferhat , Ferdi , Ferit , Ferhan , Feridun , Ferman , Feramuz

Son üç harfi ses uyumu olan isimler

Şahruh

Ferruh ismi ile uyumlu olan kız isimleri

Feride , Ferda , Feriha , Ferdane , Feray , Gülruh , Baruh , Mahruh , Laleruh , Ferah , Feriştah , Farah

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