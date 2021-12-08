UEFA Avrupa Ligi E Grubu son hafta maçında bu akşam deplasmanda Lazio ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da takım kaptanı Fernando Muslera, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kendisi için bazı duyguların çok hakim olacağını belirten Muslera, "10 yılı aşkın bir süre geçse de çok sevildiğim, büyük aşkla bir dönem geçirdiğim Roma'dayım. Bu maç bizim için çok önemli. Genç bir takımız ama her gün çalışarak, büyük bir emek ve çabayla buraya geldik. Çok çalışıyoruz, bunun altını çizmek istiyorum. Bu maç çok zor olacak. Lazio gibi zorlu bir rakiple oynayacağız. Zor dönemlerden geçmiş olmamıza rağmen ağır başlı şekilde, kararlılıkla ilerleyeceğiz. Cesaretle bu maçı göğüsleyip, en iyi şekilde buradan ayrılmak istiyoruz" dedi.
"GENÇ AMA ÇOK ÇALIŞAN VE KORKUSUZ BİR TAKIMIZ"
Lazio forması giydiği dönemde çok güzel ve keyifli günler geçirdiğini dile getiren deneyimli kaleci ,"O zamanlar çok gençtim, benim gelişmemi beklediler. Çok güzel bir ilişkimiz oldu. Birlikte birçok kupa kazanma imkanı yakaladık. Taraftarlarla da çok güzel bir ilişkimiz vardı. Onların desteği bana moral ve güç verdi. Saha içi kadar saha dışında da güzel arkadaşlarım oldu. İki takımın arasında çok büyük farklar görmüyorum. Genç bir takımız ama çok çalışan ve korkusuz bir takımız. Lazio ise daha deneyimli ve organize bir takım. Bu yüzden bence ilk maçta olduğu gibi hata yapanın kaybedeceği bir maç olacak. Hocamızın bize vereceği talimatlar doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.
"İKİ TAKIMIN HEDEFİ DE TURNUVANIN FİNALİNE KADAR GİTMEK"
Virinci sıradaki yerlerini korumak istediklerini söyleyen Muslera, "Biz birinci sıradayız. Biz birinciliği korumak, Lazio da elde etmek için oynayacak. Bence iki takım da turnuvanın sonuna kadar gidebilir. Bundan sonra işimiz elbette zorlaşacak. Hayaller ve hedeflerin benzer olduğunu düşünüyorum iki takım için de. İki takımın hedefi de turnuvanın finaline kadar gitmek. Umarım finalde karşılaşırız. Finalde olmak için her şeyimizi vereceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!