Ferhat Göçer, jandarmayla birlikte marş söyledi

Ferhat Göçer, konser yolunda jandarma çevirmesine takıldı. Ancak ortaya çıkan görüntüler, sıradan bir trafik kontrolünden çok daha fazlasını yansıtıyordu. Göçer, jandarma ekipleriyle birlikte marş söyleyerek keyifli anlara imza attı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, paylaşımına; "Çevirmede Jandarma'ya yakalandık. Çevirmeden yırtma taktiği…" notun ekledi.

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