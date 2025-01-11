Ferhat Göçer, Azeri klasiği için stüdyoya girdi

Ferhat Göçer ilk kez bir Azeri klasiği için stüdyoya girdi. Göçer, bu kez 'Nâkâm' ile dinleyenleri büyüleyecek.

Azerbaycan’da çok sevilen bu şarkıyı Türkçe'ye uyarlayan Ferhat Göçer, konser vermek için gittiği Azerbaycan’da şu açıklamayı yaptı: Dostum Elnar Halilov’dan şarkıyı dinlediğimde vuruldum ve Türkiye’ye döner dönmez ilk işim sözleri adapte ederek, şarkıyı doğasını ve duygusunu bozmadan düzenleyip stüdyoya girmek oldu.

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Sözleri; Zeynel Xelil’e, bestesi Soltan Hacıbeyov’a, düzenleme ve gitarları Sonay Yağız’a ait olan eserin klip yönetmenliğini ise Ercan Şencan yaptı. REKLAM

Türkiye’de ilk kez yayınlanan şarkının bu versiyonunun, güçlü duygusu ve derin felsefesiyle çok sevileceğine inandığını belirten Ferhat Göçer; “Böyle bir eseri yorumlamak ve tanıtmak çok heyecan verici. Lütfen her cümlesini dikkatle dinleyin, dizelerindeki anlam ve huzuru hemen hissedeceksiniz. Gerçek bir psikoterapi aracı, ruhunuza ilaç gibi gelecek” dedi. NÂKÂM Kimler geldi, kimler gitti Bu dünyadan bu dünyadan Kimler geldi, kimler gitti Bu dünyadan bu dünyadan Arif olan nâkâm gitmez Bu dünyadan, bu dünyadan Arif olan nâkâm gitmez Bu dünyadan, bu dünyadan Her devranda bir ahenk var Bin renk taşır bu rüzgar Her devranda bir ahenk var Bin renk taşır bu rüzgar Hüner göster, bir şey götür Bu dünyadan, bu dünyadan Hüner göster, bir şey götür Bu dünyadan, bu dünyadan Mecnun yolcu bu devranda Sabır yolun tek ferman Mecnun yolcu bu devranda Sabır yolun tek ferman Bir gün geçer kan kervan Bu dünyadan bu dünyadan Bir gün geçer kan kervan Bu dünyadan bu dünyadan