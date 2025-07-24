Ferhat Akbaş: Türkiye karşısında kazandığımız için mutluyuz

Ferhat Akbaş, Japonya'nın Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen final etabındaki çeyrek final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldiği müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Zor maç olduğunu belirten Akbaş, "Polonya'da mücadele etmek benim için çok özel. Kendi ülkeme karşı başka bir milli takımda oynamak çok özeldi. Bugün iyi oynadık. Özellikle ilk set başlangıcımız çok iyiydi. Türkiye gerçekten çok güçlü bir takım. Kazandığımız için mutluyuz. Artık son dörtteyiz ve rakibimizi bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Yarı finalde karşılaşacakları rakibi tahmin etmenin zor olduğunu aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Brezilya çok iyi voleybol oynuyor. Geçen hafta bizi mağlup etmişlerdi. Beklentimiz Brezilya'nın gelmesi. Bizim de oyunumuzu geliştirmemiz için güzel bir fırsat olacak. Elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini noktaladı.