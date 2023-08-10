Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un evlilik hazırlığı 

"SENİ ADALETE TESLİM EDİYORUM"

Öte yandan eski nişanlısı Burak Kalfa ile davalık olan Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz ay şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. Tayfur'un kendisine şantaj yapmakla suçladığı Kalfa ile ilgili yaptığı açıklamalar ise şöyle: Seni adalete teslim ediyorum. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen durmuyorsun ama seni elbet savcılık yakalayacak ve hak ettiğin cezayı alacaksın. Avukatım, hukuki süreci takip ediyor. Beni sahipsiz sandın ama değilim Burak Efendi... Arkamda beni seven bir sürü insan var ve onların manevi desteğiyle bu hukuk savaşına giriyorum. Ben artık 6 aydır yaptığın psikolojik şiddete, küfürlerine, tehditlerine, şantajlarına karşı sessiz kalmayacağım. Senin nasıl biri olduğunu öğrenip ayrılmak istediğimde beni eve kilitlediğin günler için, beni yumruklayıp. "İstediğim mekânda sahneye çıkacaksın" dediğin günler için, siyasete girmek için adımı kullandığın günler için, annemi - babamı ve beni zarar vermekle tehdit ettiğin için ben gemileri yaktım artık! Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah artık öyle büyük ki kimseden korkmuyorum!!! Benimle birlikte birkaç kadının daha canını yaktığını biliyorum ve eminim onlar da sessiz kalmayacak! Başına gelecek her şeyden sen sorumlusun Burak Kalfa!