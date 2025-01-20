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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur, Denizli'de anıldı

        Ferdi Tayfur, Denizli'de anıldı

        Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un anısına bir anma gecesi düzenledi. Ahmet Selçuk İlkan'ın sahne aldığı etkinliğe ilgi yoğun oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:13 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:13
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        Ferdi Tayfur, Denizli'de anıldı
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        Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur’u anmak amacıyla bir program düzenlendi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Etkinliğe katılım yoğun olurken Özay Gönlüm Salonu’nun dolmasıyla ikinci bir salon açılarak sinevizyon sistemiyle Denizlili vatandaşlar programı izledi. Gecede, Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur’un eserleri, Ahmet Selçuk İlkan’ın şiirleriyle bir araya geldi. Etkinlikte duygusal anlar yaşanırken, katılımcılar hem şarkılara hem de şiirlere eşlik etti.

        Anma gecesinde konuşmalarını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli’nin sanatın ve sanatçının şehri olması için çalıştıklarının altını çizdi. Başkan Çavuşoğlu; “Bu şehrin insanı kültürüne, geçmişine, acısına, aşkına, sevdasına sahip çıkıyor. Bu şehrin insanı geçmişi ile geleceğe köprü kuruyor. Bizler sanatın ve sanatçının baş tacı olduğu bir Denizli için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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        #ferdi tayfur

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