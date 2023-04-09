"TEHLİKEDE OLDUĞUNA DAİR HİÇBİR İŞARET BULUNMADI"
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Britney Spears'ın pek çok hayranı ünlü yıldızın yaşadığı ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Ventura County'nin polis merkezine ihbarda bulunmuştu. Bir polis, 25 Ocak'ta 41 yaşındaki şarkıcının evine gittiklerini ve Spears'ın tehlikede olduğuna dair hiçbir işaret bulunmadığını belirtmişti.
Vatandaşların özel hayatının gizliliğine önem verdiklerini belirterek ev ziyaretine dair ayrıntı paylaşmayan polis memuru, "Sadece şu kadarını söyleyebilirim; Spears'ın hiçbir şekilde tehlikede olduğunu düşünmüyoruz" demişti. Yetkili, kaç kişiden ihbar aldıklarını ise açıklamamıştı.