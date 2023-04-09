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Fenton Bailey: Britney Spears sandığınız gibi biri değil - Magazin haberleri

Fenton Bailey: Britney Spears sandığınız gibi biri değil

Britney Spears kafa karıştırıcı paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor. Son dönemde eşiyle ayrıldığı iddialarını yayınlayan, ünlü şarkıcının belgeselini çeken yönetmen Fenton Bailey, Spears hakkında ilginç açıklamalarda bulundu

Giriş: 09.04.2023 - 13:35 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sosyal medya hesabından yaptığı tuhaf paylaşımlarla adından söz ettiren Britney Spears, bu kez farklı bir konuyla gündemde. 2013'te ABD'li şarkıcının hayatını konu alan bir belgesel çeken yönetmen Fenton Bailey, Spears'ın medyada çizdiği portreden çok daha farklı bir insan olduğunu söyledi.

  • SiriusXM radyosuna konuşan ve 'I Am Britney Jean' adllı belgeseli çeken Fenton Bailey, "Britney aslında kliplerindeki gibi seksi görünmeye çalışan biri değil" dedi.

  • "UTANGAÇ VE İÇE KAPANIK BİR İNSAN"

    Fenton Bailey, "Sahnede öyle biri ama gerçek hayatta çok utangaç ve içe kapanık bir insan. Kendisi de sık sık 'Ben normal ve sıkıcı bir insanım' der dururdu" ifadelerini kullandı.

    Belgeseli yaptığı esnada, şarkıcının kendi isteği dışında ve babasının kontrolünde olduğunu fark etmediğini belirten yönetmen, "Menajeri ve babasının onun yanında olduğunu ve ona iyi geldiklerini düşünüyordum" dedi.

  • "TEHLİKEDE OLDUĞUNA DAİR HİÇBİR İŞARET BULUNMADI"

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda Britney Spears'ın pek çok hayranı ünlü yıldızın yaşadığı ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Ventura County'nin polis merkezine ihbarda bulunmuştu. Bir polis, 25 Ocak'ta 41 yaşındaki şarkıcının evine gittiklerini ve Spears'ın tehlikede olduğuna dair hiçbir işaret bulunmadığını belirtmişti.

    Vatandaşların özel hayatının gizliliğine önem verdiklerini belirterek ev ziyaretine dair ayrıntı paylaşmayan polis memuru, "Sadece şu kadarını söyleyebilirim; Spears'ın hiçbir şekilde tehlikede olduğunu düşünmüyoruz" demişti. Yetkili, kaç kişiden ihbar aldıklarını ise açıklamamıştı.

  • "İŞLER ÇIĞRINDAN ÇIKTI"

    Ardından açıklama yapan Britney Spears da, "Hayranlarımı çok seviyorum ama işler çığrından çıktı. Özel hayatım resmen ihlal edildi" ifadelerini kullanmıştı.

  • "BAZI ŞÜPHELİ HAREKETLERİ VARDI"

    Britney Spears'ın bazı hayranları polisi aradıkları anları kaydedip, videosunu  paylaşmıştı.

    Bir kullanıcı, sosyal medya platformunda 24 Ocak Saloı günü canlı yayın açmıştı ve polisi arayarak, "Bölgenizdeki bir vatandaşın güvenliğinden endişeliyim. Sosyal medyada bazı şüpheli hareketler vardı ve şimdi de hesabı silindi" demişti.

  • "BİR MESAJ VERMEYE ÇALIŞIYOR"

    Hayranların endişesi, Spears'ın "bir şeyler öğrendiğini" ve "pişman olduğu bir dövmesini sildirdiğini" anlattığı Instagram paylaşımlarından sonra artmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü yıldızın bir mesaj vermeye çalıştığını öne sürüyordu.

  • Bunların ardından Britney Spears'ın Instagram hesabını silmesi, hayranlarının şüphelerinin derinleşmesine neden olmuştu.

    Ayrıca ünlü şarkıcı sosyal medyayı çok aktif kullanmakla birlikte hesaplarını sık sık silmesiyle de biliniyor.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram

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