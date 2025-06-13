Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin radarına olan 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi.
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroya dahil edilecek futbolcular gibi takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...
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Takımın genç futbolcularından Yusuf Akçiçek’i birçok Avrupa kulübünün takip ettiği öğrenildi. Bologna, Marsilya ve Stuttgart’ın bu transferde istekli olduğu belirtildi.
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Fenerbahçe’nin, 19 yaşındaki futbolcusundan beklentisi en az 25 milyon avro. Stuttgart ve Marsilya’nın an itibarıyla Yusuf için 20 milyon avro ödemeye hazır olduğu gelen haberler arasında...
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İki kulüple görüşmelerin sürdüğü ve uygun şartlar oluşması halinde Yusuf Akçiçek’in Avrupa’ya gitmek istediği öğrenildi.
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Yusuf Akçiçek bu sezon 19 maçta forma giydi. Bu maçların 13’üne 11’de başlayan milli futbolcu, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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Genç futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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