Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        70
        Galatasaray
        GS
        69
        Trabzonspor
        TS
        43
        Beşiktaş
        BJK
        43
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        34
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        29
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        28
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        12
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den TFF'ye Icardi tepkisi! - Fenerbahçe Haberleri

        Selahattin Baki'den TFF'ye Icardi tepkisi!

        Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada 2 penaltılarının verilmediğini belirtip hakeme tepki gösterdi. Baki, ayrıca Galatasaraylı Icardi'nin 'tedbirsiz' olarak PFDK'ya sevk edilmesini eleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 23:01 Güncelleme: 24.02.2024 - 23:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, hakemler ve TFF hakkında sert açıklamalarda bulundu.

        • 2

          "2 NET PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

          Maçta 2 net penaltılarının verilmediğini iddia eden Baki, "Hocamızı ve takımımızı kutluyorum. Bugün 2 net penaltı pozisyonumuz maalesef verilmemiştir. Özellikle Ferdi'nin pozisyonunda hakem penaltıyı verir gibi refleks gösterirken çark etti" dedi.

        • 3

          "FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ"

          Baki, "Oosterwolde'nin pozisyonu da net penaltı. Şampiyonluk kovalayan bir refleks gösterilmeseydi, facianın eşiğinden dönüldü. Artık federasyonun aklını başına devşirmesini diliyoruz. Her seferinde Fenerbahçe camiasının sinir uçlarıyla oynamamalarını söylüyoruz" ifadesini kullandı.

        • 4

          "TARİHE GEÇECEK BİR REZİLLİK"

          Mauro Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili de konuşan Selahattin Baki, "Ezeli rakibimizden bir futbolcunun PFDK'ye sevk edilişi. İlk başta sevk bile olmadı. Daha sonra gönülsüz bir şekilde sevk yaşandı. Tarihe geçecek bir rezillikle tedbirsiz olarak verildi. Herkese yaranma zihniyeti olduğunu tahmin ediyorum. TFF'nin PFDK'ye verdiği mesaj olarak görüyorum. Bunu kabul etmiyorum. Daha önce ciddi cezalar olmuştur benzer pozisyonlarda" dedi.

        • 5

          "CİDDİ BİR PSİKOLOJİK VİRAJ DÖNÜLDÜ"

          Baki sözlerine şöyle devam etti: Söz konusu ezeli rakibimiz olduğu zaman Büyükekşi federasyonunun beyni ile kalbi çelişiyor. Son dönemeçte umut kırıntısı görmek istiyoruz. Akıllarını başlarına devşirsinler. Bugün ciddi bir psikolojik viraj dönüldü. Takımı tebrik ediyorum.

        • 6

          Selahattin Baki, Galatasaray'ın maç sonu yaptığı açıklamaya da yanıt vererek, "Tebrik ediyorum. Yaptıkları paylaşımla kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler. Biz bile bu kadar güzel izah edemezdik" ifadesini kullandı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kadıköy'de penaltı VAR!
        Kadıköy'de penaltı VAR!
        Galatasaray'dan penaltı tepkisi: Utanmazlar!
        Galatasaray'dan penaltı tepkisi: Utanmazlar!
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Çöp kamyonundan düşerek ölen işçiyle ilgili dikkat çeken iddia
        Çöp kamyonundan düşerek ölen işçiyle ilgili dikkat çeken iddia
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Habertürk Anasayfa