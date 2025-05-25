'Fenerbahçe'yi yürekten tebrik ediyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Avrupa’nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran Fenerbahçe Basketbol takımını ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum.

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Avrupa’nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran @FBBasketbol takımını ve tüm @Fenerbahce camiasını yürekten tebrik ediyorum. 🏀 🇹🇷 pic.twitter.com/u3mq5OMFr3 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 25, 2025