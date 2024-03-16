Fenerbahçe'yi nisan ayında zorlu fikstür bekliyor!
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıkan Fenerbahçe'yi nisan ayında zorlu bir fikstür bekliyor. Ligde zirve yarışı kıran kırana sürerken Olympiakos ile eşleşen sarı-lacivertliler nisan ayında iki derbi iki de çeyrek final müsabakasına çıkacak
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'yi nisan ayında yoğun bir fikstür bekliyor.
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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşen Fenerbahçe, nisan ayında yedi kritik maça çıkacak.
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İşte Fenerbahçe'yi nisan ayında bekleyen maçlar:
3 NİSAN | FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR
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7 NİSAN | GALATASARAY - FENERBAHÇE
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11 NİSAN | OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE
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14 NİSAN | FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE
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18 NİSAN | FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS
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21 NİSAN | SİVASSPOR - FENERBAHÇE
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28 NİSAN | FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ
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