Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Portekiz’de devam ederken, günün tek antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve 3 grup halinde 5’e 2 top kapma çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel çalışmalar ve dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı.

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Sarı-lacivertliler, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın akşam Al-Ittihad Club ile hazırlık maçında karşılaşacak. Estadio Municipal de Portimao’da oynanacak müsabaka TSİ 22.00’de başlayacak.