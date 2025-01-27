Haberin devamında sarı lacivertlilerin, 21 yaşındaki sol bek için Botafogo'ya 6+2 milyon Euro teklif ettiği yazıldı. Botafogo'nun Cuiabano'nın transferine sıcak baktığı ve tarafların transferin gerçekleşmesi için pazarlılarını sürdürdüğü ifade edildi.