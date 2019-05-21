Son üç yılını Werder Bremen'de geçiren ve kulübünden ayrılma kararı alan Max Kruse'ye Liverpool talip oldu! Fenerbahçe'nin transfer gündeminde de yer alan 31 yaşındaki yıldızı bizzat Jürgen Klopp'un çok istediği belirtildi.

İngiltere'de yayın yapan Metro'da yer alan habere göre Jürgen Klopp, Daniel Sturridge'i gelecek szon kadroda düşünmüyor ve Şampiyonlar Ligi yarı finalinde harikalar yaratan Divock Origi'ye yeni sözleşme önerildi bile. Kadroda as santrfor olarak düşünülen Roberto Firmino'yla rekabete girmesi için de Max Kruse düşünülüyor.

Liverpool'un transfer döneminde çok aktif olmasının beklenmediği belirtilirken Daniel Sturridge ve Alberto Moreno'yla yolların ayrılması, bu iki oyuncunun yerine transfer yapılacağı öğrenildi.

Bundesliga'nın en etkili bitiricilerinden biri olarak görüldüğü kaydedilen haberde Kruse'nin attığı 71 gole vurgu yapıldı ve yaratıcılığı ile pres özelliğine de dikkat çekildi.

2013 yılından bu yana Almanya Milli Takım formasını 14 kez terleten Kruse'nin adı daha önce Robert Lewandowski'ye alternatif olarak Bayern Münih'le anılmıştı.