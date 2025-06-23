Fenerbahçe'ye Jonathan David transferinde dev rakip: Juventus!
Fenerbahçe ile ismi anılan Jonathan David'e İtalyan devi Juventus talip oldu.
- 1
Transfer döneminde Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alan Jonathan David'e bir talip daha çıktı.
- 2
İtalya basını, Serie A devi Juventus'un Kanadalı golcüyle ciddi şekilde ilgilendiğini yazdı.
- 3
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; siyah-beyazlılar kısa süre içerisinde 25 yaşındaki yıldız futbolcu için görüşmelere başlayacak.
-
- 4
Juventus yönetimi, kulübün genel menajeri Damien Comolli'ye tam yetki vererek David için resmi temaslara başlamasını istedi.
- 5
Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle takımla birlikte ABD'de bulunan Fransız futbol adamının da bu gelişme üzerine Torino'ya geri döndüğü belirtildi.
- 6
Jonathan David, geçen sezon Lille formasıyla çıktığı 49 maçta 25 gol atarken, 12 de asist yaptı.
-
- 7
Lille ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek olan David'in güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.
- 8