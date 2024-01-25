Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonunun 23. haftasında kendi sahasında Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında şimdiye kadar gerçekleşen üç müsabakanın ikisini Virtus Bologna kazandı. Bu akşamki maçın sonucunun ne olacağı ise merak konusu.