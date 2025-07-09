Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Juventus'tan Dusan Vlahovic kararı!

Konuyla ilgili sorulan soruya Allegri, "Transfer piyasası hakkında konuşmak istemiyorum. Vlahovic mi? Dusan harika bir oyuncu fakat şu an Juventus forması giyiyor. Gidecek ve transferle ilgili konular konuşuldu. Elimdeki 25 oyuncudan memnunum. Şu anda önceliğimiz İtalya Kupası'nda Bari ile oynayacağımız maça hazır olmak." şeklinde cevap verdi.