Fenerbahçe, Uğurcan Çakır transferinde sona geldi!
Fenerbahçe, Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda sona geldi. Sarı-lacivertli kulüp ile bordo-mavililerin anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kalesini güçlendirmek için görüşmelere hız verdi.
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Sarı-lacivertlilerin bu pozisyon için önceliği ise Trabzonspor'un 29 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır.
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Bordo-mavili kulüp ile Uğurcan'ın transferi konusunda görüşmelerine bir süredir devam eden Fenerbahçe, önemli mesafe kat etti.
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İki kulübün bonservis bedeli pazarlıklarında sona geldiği öğrenildi.
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Kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak bakan milli kalecinin bu isteği de sarı-lacivertlilerin elini güçlendiren bir başka unsur olarak ön plana çıkıyor.
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Uğurcan için bu seviyelerde bir bonservis bedelinin bir daha yakalanamayacağı ihtimalini de düşünen Trabzonspor yönetimi de bu transfere yeşil ışık yaktı.
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