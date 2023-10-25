"2.500 kapasiteli stadı Süper Lig çıkıyorsa, o zaman stadın, zemin hazır olması lazım. Herkes eşit şartlarda oynasın. Bizim sorunumuz değil. Pendikspor'un ve yönetimin sorunu. Mecburen gidip oynayacağız. Daha iyi imkanlarda oynamak herkes ister. Bizim stadımıza gelen nasıl iyi şekilde oynuyorsa, biz de her gittiğimiz yerde aynı şartlarda oynamak isteriz."