Fenerbahçe, Tarık Çetin transferini açıkladı!
Fenerbahçe son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen kaleci Tarık Çetin'i 1 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı
Fenerbahçe son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen kaleci Tarık Çetin'i 1 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde yetişen kaleci Tarık Çetin’le anlaşma sağladı.
28 yaşındaki file bekçisi, kendisini bir yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Tarık Çetin’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı-Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.