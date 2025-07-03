Fenerbahçe Tarık Çetin'i gündemine aldı!

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'nin, son olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen Tarık Çetin'i gündemine aldığı öğrenildi.

HT Spor İstihbarat Şefi Deniz Biricik, 28 yaşındaki file bekçisine 5 teklif olduğunu aktardı. Biricik, "Tarık Çetin'e yurt dışından 1, yurt içinden ise 4 teklif var. Bu tekliflerden biri Fenerbahçe'den ve transferin gerçekleşme ihtimali yüksek." dedi.

"EN CAZİP İSİM TARIK ÇETİN"

Sözlerine devam eden Biricik, "Hem yaşı hem de bonservisi elinde olan ve Fenerbahçe altyapısından yetişen en cazip isim olarak Tarık Çetin görünüyor. Bu yüzden de Volkan Babacan ve Ertuğrul Taşkıran'ın önünde olan bir isim" şeklinde konuştu.

Geçen sezon 15 maçta forma giyen Tarık Çetin, 23 gol yedi ve 2 maçta kalesini gole kapattı.