Fenerbahçe tarihinin en erken golünü yedi!

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yle kozlarını paylaştı.

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Ev sahibi ekip 25. saniyede Pedrinho ile 1-0 öne geçti. 28 yaşındaki Sambacı, sarı-lacivertli takımın Süper Lig tarihinde yediği en erken golü kaydetti.

BU SEZON EN ERKEN GOL SAMUDIO'DAN!

Pedrinho'nun 25. saniyede attığı gol, Süper Lig'de bu sezon en erken atılan 2. gol oldu. En erken atılan gol ise Antalyaspor forması giyen Samudio, 24. saniyede Beşiktaş'a karşı kaydetmişti.