Fenerbahçe taraftarları, "istifa" yürüyüşü düzenledi
Fenerbahçe taraftarları ve kongre üyeleri, Şaşkınbakkal'dan Ülker Stadyumu'na bir yürüyüş düzenledi ve mevcut yönetimi istifaya davet etti
Giriş: 31.05.2025 - 15:53 Güncelleme: 31.05.2025 - 15:53
Fenerbahçeli taraftarlar, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde "istifa" yürüyüşü gerçekleştirdi.
Bağdat Caddesi'nde öğle saatlerinde toplanmaya başlayan sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadı'na hareket etti.
Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüşte, yönetim aleyhine sloganlar atılarak istifaya davet edildi.
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