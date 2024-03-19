Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        81
        Fenerbahçe
        FB
        79
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        33
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco: Oyuncuların hayatları tehlikedeydi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco: Oyuncuların hayatları tehlikedeydi!

        Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Trabzonspor mücadelesi sonrası oyuncularının hayati tehlike yaşadığını ve nefsi müdafaa içinde kendilerini savunduklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 10:57 Güncelleme: 19.03.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu müsabakanın ardından yaşanan olaylara ilişkin sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

        • 2

          Branco, Fenerbahçeli futbolcuların, bordo-mavili taraftarlara saldırdığı görüntüler hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ve oyunların nefsi müdafaa içinde hareket ettiğini kaydetti.

        • 3

          "OYUNCULARIMA YÖNELİK SUÇLAMALAR TEMELSİZ"

          Portekizli futbol adamı, "Oyuncularıma yönelik suçlamalar tamamen temelsiz. Çünkü gördüklerimiz inanılmazdı; bıçaklı, sopalı ve köşelerden bayrak direkli insanlar bizi tehdit ediyordu" dedi.

        • 4

          "NEFSİ MÜDAFAA İÇİNDE HAREKET ETTİLER"

          Oyuncularının hayati bir tehlike atlattığını belirten Branco, "Oyuncularımızın da nefsi müdafaa içinde hareket etmeleri gerekiyordu, çünkü hayatların tehlikede olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

        • 5
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Savcı Özlem'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme!
        Savcı Özlem'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Akademisyenin feci ölümü!
        Akademisyenin feci ölümü!
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Hakkari'de devasa çığ paniğe yol açtı!
        Hakkari'de devasa çığ paniğe yol açtı!
        SGK’nın tüp bebek desteği
        SGK’nın tüp bebek desteği
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Habertürk Anasayfa