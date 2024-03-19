Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco: Oyuncuların hayatları tehlikedeydi!
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Trabzonspor mücadelesi sonrası oyuncularının hayati tehlike yaşadığını ve nefsi müdafaa içinde kendilerini savunduklarını söyledi.
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu müsabakanın ardından yaşanan olaylara ilişkin sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.
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Branco, Fenerbahçeli futbolcuların, bordo-mavili taraftarlara saldırdığı görüntüler hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ve oyunların nefsi müdafaa içinde hareket ettiğini kaydetti.
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"OYUNCULARIMA YÖNELİK SUÇLAMALAR TEMELSİZ"
Portekizli futbol adamı, "Oyuncularıma yönelik suçlamalar tamamen temelsiz. Çünkü gördüklerimiz inanılmazdı; bıçaklı, sopalı ve köşelerden bayrak direkli insanlar bizi tehdit ediyordu" dedi.
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"NEFSİ MÜDAFAA İÇİNDE HAREKET ETTİLER"
Oyuncularının hayati bir tehlike atlattığını belirten Branco, "Oyuncularımızın da nefsi müdafaa içinde hareket etmeleri gerekiyordu, çünkü hayatların tehlikede olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
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