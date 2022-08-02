UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçında temsilcimiz Fenerbahçe Slovacko karşında galibiyet arıyor. Karşılışma öncesi taraftarlar maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman? Avrupa Ligi 3. ön eleme Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilen soruların yanıtı...