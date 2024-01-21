Fenerbahçe - Samsunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bugün Yılport Samsunspor'u ağırlayacak. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 53 puanla lider olarak giriyor. Ligdeki son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrılan Samsun ekibinin ise 21 puanı bulunuyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor'u ağırlayacak.
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Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
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Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 53 puanla lider olarak giriyor.
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İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı.
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Ligdeki son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrılan Samsun ekibi, 21 puanla 15. sırada yer alıyor.
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Kırmızı-beyazlı ekip, lider Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor.
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6 EKSİK
Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek.
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Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.
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İKİ TAKIM ARASINDAKİ 62. RANDEVU
Fenerbahçe ile Samsunspor, lig tarihindeki 62. mücadeleye çıkacaklar.
İki takım arasında daha önce oynanan 61 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken, 14 maç eşitlikle sonuçlandı.
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Fenerbahçe'nin 107 golüne, Samsunspor 57 golle cevap verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0'la kazandı.
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İŞTE İSMAİL KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ:
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Livakovic
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- 13
Mert Müldür
- 14
Bonucci
- 15
Oosterwolde
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- 16
Ferdi Kadıoğlu
- 17
Rade Krunic
- 18
Fred
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- 19
İrfan Can Kahveci
- 20
Sebastian Szymanski
- 21
Dusan Tadic
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- 22
Edin Dzeko